В Красноярской офтальмологической больнице впервые пересадили роговицу. Фото: минздрав края

В Красноярской краевой офтальмологической больнице впервые провели операции по пересадке роговицы – кератопластику. Ранее, чтобы получить такую высокотехнологичную помощь, пациенты направлялись в другие федеральные центры. Теперь это доступно на месте после приобретения специального хирургического микроскопа, стоимость которого составила 13 миллионов рублей. Плюс закуплены качественные расходные материалы и инструменты. Всего из средств краевого бюджета было выделено более 25 миллионов рублей.

Первыми пациентами стали два молодых человека с тяжелым заболеванием роговицы. Пересадку им сделали от доноров. Для внедрения кератопластики в Красноярск прилетел из Москвы ведущий специалист в своем профиле, профессор Андрей Золотаревский. А выполнила первые операции лучший офтальмолог РФ 2020 года Анна Каданцева, заведующая отделением стационара краевой офтальмологической больницы, кандидат медицинских наук. Обучение она проходила в столице.

Добавим, что операции были бесплатными. В этом году краевой минздрав выделил на это 10 квот.