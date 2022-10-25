Мэрия Канска оплатит мужчине порванную бродячей собакой куртку

Моральный вред и порванную бездомной собакой куртку жителю Канска оплатит мэрия Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация оплатит моральный вред и порванную бездомной собакой куртку жителю Канска. Об этом сообщила пресс-служба судов Красноярского края.

Алабай напал на мужчину в центре Канска в ноябре 2021 года. С многочисленными укусами рук и травмой живота горожанин отправился в травмпункт. Раны промыли, обработали, а заодно назначили курс прививок против бешенства.

Посчитав, что отлавливать и содержать бездомных животных должна мэрия, мужчина рассудил, что и ответственность за их действия должна нести она же. Он подал в суд иск о взыскании 30 тысяч в счет компенсации морального вреда и 3 999 рублей – за порванную куртку.

Суд дело рассмотрел и решил, что виновными являются управление строительства и ЖКХ администрации Канска, которое не организовало отлов бродячих собак в полной мере.

В итоге по постановлению суда укушенному мужчине должны выплатить 3 999 рублей за куртку и 6 тысяч рублей – за причиненный моральный вред.