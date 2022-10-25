В Красноярском крае во время игры умер 13-летний мальчик Фото: Мария ЛЕНЦ

19 октября в селе Карабула Богучанского района скончался 13-летний ребенок. Трагедия произошла на детской площадке во время игры.

Как сообщили «КП-Красноярск» в региональном СК, мальчику внезапно стало плохо, он потерял сознание, а затем умер. Ряд СМИ также сообщали, что ребенок, потеряв сознание, сломал позвоночник, упав с горки – в ведомстве эту информацию опровергли.

Сейчас следователи ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы.