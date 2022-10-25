В Красноярске приступили к плановой обрезке деревьев

Фото: Администрация Красноярского края

В Красноярске бригады озеленителей приступили к плановой обрезке деревьев. Сезон стартовал позднее обычного, так как деревья из-за задержавшегося тепла позднее впали в анабиоз. Об этом сообщает администрация города.

Каждый год в Красноярске обрезают около 24 тысяч деревьев. Специалисты выполняют омолаживающую, формовочную и санитарную обрезку. Например, на ул. Карла Маркса рабочие с помощью вышки придали кронам деревьев эстетичную форму и убрали нависающие над дорогой ветки.

Оставить заявку на обрезку деревьев можно в районной администрации или управляющей компании, а также в службе 005. После обследования принимается решение о включении дерева в план.

Все срезанные ветки организация обязана вывезти за три рабочих дня.