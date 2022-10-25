В Красноярске всю ночь искали ушедшего гулять с собакой 11-летнего ребенка

В Красноярске всю ночь искали пропавшего мальчика Фото: Мария ЛЕНЦ

В Советском районе Красноярска волонтеры и полиция всю ночь искали 11-летнего мальчика. В ГУ МВД рассказали, что с заявлением о пропаже ребенка вечером 24 октября в дежурную часть обратилась его мама.

Женщина заявила, что ее сын ушел гулять с собакой, но так и не вернулся. Сразу же начались поиски. Ориентировку на мальчика передали нарядам полиции.

Ребенка удалось найти сегодня утром, 25 октября. В полицию позвонил охранник одного из городских супермаркетов и сказал, что ребенок находится у них. За ним тут же выехали и доставили в дежурную часть.

По предварительной информации, накануне мальчик поссорился с родителями и побоялся идти домой. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает. А чтобы такого не повторилось, с родителями мальчика поговорит инспектор по делам несовершеннолетних.