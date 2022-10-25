В Боготоле водитель «Тойоты» сбил насмерть 15-летнего мальчика. Фото: МВД по Красноярскому краю

Вечером 24 октября в Боготоле 47-летний водитель автомобиля «Тойота» насмерть сбил 15-летнего подростка. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Трагедия произошла на улице Линейная. Водитель двигался в сторону Обхода Боготола, во время обгона он в темноте не заметил мальчика, который шел по обочине в попутном направлении.

Мальчик получил тяжелые травмы и скончался до приезда скорой помощи. Как сообщают в МВД по Красноярскому краю, дорожные полицейские выясняют обстоятельства смертельной аварии.