Красноярскую сеть АЗС «Магнат-РД» купила семья владельца «Вкусно – и точка» за 239 млн рублей

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Красноярскую сеть АЗС «Магнат-РД» приобрела семья владельца «Вкусно – и точка» за 239 млн рублей. О состоявшейся сделке сообщается на сайте Российского аукционного дома. Изначальная цена заправок составляла 1,2 млрд рублеЙ, но во время аукцмона упала до 239 млн рублей.

Новым владельцем сети стало ООО «Капитал инвест». Это единственная компания, подавшая заявку на торги. Сделка признана состоявшейся, владелец получил 99% уставного капитала.

Отметим, что компания –победитель, является дочерним предприятием «Инрусинвест», которым управляет семья Александра Говора, владельца сети «Вкусно — и точка».