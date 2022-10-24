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Общество24 октября 2022 10:43

Красноярскую сеть АЗС «Магнат-РД» купила семья владельца «Вкусно – и точка» за 239 млн рублей

Заправки обанкротились еще в марте 2019 года
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярскую сеть АЗС «Магнат-РД» приобрела семья владельца «Вкусно – и точка» за 239 млн рублей. О состоявшейся сделке сообщается на сайте Российского аукционного дома. Изначальная цена заправок составляла 1,2 млрд рублеЙ, но во время аукцмона упала до 239 млн рублей.

Новым владельцем сети стало ООО «Капитал инвест». Это единственная компания, подавшая заявку на торги. Сделка признана состоявшейся, владелец получил 99% уставного капитала.

Отметим, что компания –победитель, является дочерним предприятием «Инрусинвест», которым управляет семья Александра Говора, владельца сети «Вкусно — и точка».