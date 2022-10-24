В Красноярском крае планируют сдавать 1,64 млн кв.м. жилья к 2030 году

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В Красноярском крае к 2030 году планируется вводить 1,64 млн кв.м. жилья ежегодно. Как сообщают на сайте правительства региона, к этому приведет постепенный рост объема строительства.

По словам председателя правительства Красноярского края Сергея Козупицы, в этом году будет сдано 1,39 млн кв. м. жилья, что на что на 70 тыс. кв. м. превышает план, установленный региональным проектом «Жильё» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Такой рост появился благодаря тому, что в региона начали использовать механизм комплексного развития территорий (КРТ). 4 таких договора уже заключены в региона: два в Красноярске, один в Норильске и еще один в Ачинске.

В следующем году для застройки в рамках комплексного развития ожидается выделение ещё шести площадок.