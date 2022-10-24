В Канске медик «заработал» 322 000 рублей, приписывая себе сверхурочные

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В Канске 29-летний медик «заработал» 322 000 рублей, приписывая себе сверхурочные часы работы, которые, по факту, он не отрабатывал. Как сообщили в МВД, было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Медицинский работник почти полтора года – с января 2021 по мая 2022 – приписывал себе лишние часы. Он вносил в табель недостоверные сведения и смог «заработать» около 322 000 рублей. Затем в августе 2021 и мае 2022 он еще и оформил социальные выплаты, которые ему были не положены, и получил еще 138 000 рублей.

Расследование в отношении медика продолжается. Если его признают виновным, то он может получить до 6 лет колонии