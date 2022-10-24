Фото: Ачинск, общественное движение

Сильнейший ветер прошел по Ачинску. Из-за разгула стихии чуть не затопило понтонный мост через реку Чулым. Как сообщают очевидцы, ветер поднимал воду из реки, она заливала переправу и попадала на проезжающие автомобили.

Также местные жители делятся фотографиями в соцсетях, что из-за небольшого урагана попадали качели и рухнули многие деревянные конструкции.

Стихия прошла по многим городам региона – в Красноярске можно было заметить сломанные деревья, повредившие несколько автомобилей, коммунальные аварии и рухнувшие конструкции.