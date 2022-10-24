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Общество24 октября 2022 2:25

В Ачинске чуть не затопило понтонный мост через Чулым из-за сильнейшего ветра

В городе попадали качели и деревянные конструкции
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Ачинск, общественное движение

Фото: Ачинск, общественное движение

Сильнейший ветер прошел по Ачинску. Из-за разгула стихии чуть не затопило понтонный мост через реку Чулым. Как сообщают очевидцы, ветер поднимал воду из реки, она заливала переправу и попадала на проезжающие автомобили.

Также местные жители делятся фотографиями в соцсетях, что из-за небольшого урагана попадали качели и рухнули многие деревянные конструкции.

Стихия прошла по многим городам региона – в Красноярске можно было заметить сломанные деревья, повредившие несколько автомобилей, коммунальные аварии и рухнувшие конструкции.