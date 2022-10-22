Около половины мяса и молока в Красноярском крае имеют признаки фальсификата Фото: Мария ЛЕНЦ

55% молочной и 45% мясной продукции в Красноярском крае имеют признаки фальсификата. Об этом на заседании краевого Заксобрания сообщила директор Красноярского референтного центра Светлана Франк.

Особые опасения вызывают поставки некачественных продуктов по госконтрактам в красноярские школы, детские сады и больницы. Так, руководитель краевого Россельхознадзора Андрей Кулешов рассказал, что из 122 проверенных учреждений сферы образования нарушения были выявлены в 89. Это и оборот просроченной продукции, и отсутствие сопроводительных документов, и нарушение режимов хранения.

По итогам заседания депутат Владислав Зырянов отметил, что контроль качества продуктов питания должен быть усилен. Для этого парламентарии обратятся к прокурору Красноярского края.