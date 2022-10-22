В Красноярске на Норильской завершается строительство дороги. Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске завершается строительство 500-метровой дороги от дома на Норильской 44 до границы Емельяновского района и краевого центра. Об этом сообщает городская администрация.

Основные работы уже окончены. Сейчас подрядчик завершает благоустройство и устраняет мелкие недочеты. Дорога будет выполнять функцию подъезда к новому детсаду.

Здесь уже построили тротуары и организовано кольцо в конце дороги для общественного транспорта, а скоро будут установлены остановочные пункты. Продолжается озеленение: будет высажено 118 деревьев и 119 кустов.