Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 октября 2022 6:03

В Красноярске на Норильской завершается строительство дороги

Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на Норильской завершается строительство дороги. Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске на Норильской завершается строительство дороги. Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске завершается строительство 500-метровой дороги от дома на Норильской 44 до границы Емельяновского района и краевого центра. Об этом сообщает городская администрация.

Основные работы уже окончены. Сейчас подрядчик завершает благоустройство и устраняет мелкие недочеты. Дорога будет выполнять функцию подъезда к новому детсаду.

Здесь уже построили тротуары и организовано кольцо в конце дороги для общественного транспорта, а скоро будут установлены остановочные пункты. Продолжается озеленение: будет высажено 118 деревьев и 119 кустов.