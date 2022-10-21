В Енисейске открылась обновленная модельная библиотека

Енисейкая библиотека фото:минкульт

В Енисейске после реконструкции открылась обновленная модельная библиотека. Как рассказали в минкульте, в прошлом году он отметила свой 100-летний юбилей. Модернизацию провели в рамках нацпроекта «Культура», из федерального бюджета на эти цели было выделено 10 млн рублей.

Книгохранилище размещается в Доме купца Савельева, являющегося культурным наследием, с 1929 года. Во время модернизации сменили мебель, техническое оборудование, обновили книжные фонды. Все старинные элементы декора – лепные потолки, резные двери, ручки на окнах из горного хрусталя, открытые балконы – были сохранены. Декорации и мебель, изготовленные по индивидуальному дизайну, подчеркнули стиль XIX века.

Теперь в библиотеке появился обновленный вестибюль и детский уголок. Конференц-зал оснастили новой мебелью и техникой, в медиа-зале появились современные компьютеры, а каминный зал позволяет приятно провести время с книгой.

- Проект по модернизации библиотек всегда развивает новые творческие инициативы, воспитывает настоящий креативный дух регионов. На площадках библиотек создаются уникальные проекты, за которыми мы с огромным интересом наблюдаем и учимся очень многому. Став библиотекой нового поколения, вы входите в историю национального проекта, становитесь частью огромного культурного кластера страны, – отметил в своём видеопоздравлении Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки.

Также с открытием сотрудников библиотеки, гостей и читателей поздравили заместитель министра культуры Красноярского края Анжелика Трофимова, депутаты Законодательного Собрания края Вера Оськина и Евгений Петренко, глава Енисейска Валерий Никольский, председатель Енисейского городского совета депутатов Наталья Лобанова, представители общественных организаций.

Отметим, что в Красноярске в микрорайоне «Тихие зори» открылся первый в городе небольшой пункт библиотечного обслуживания с литературой для детей. Как сообщает депутат Заксобрания Илья Зайцев в своем тг-канале, на правом берегу краевой столицы впервые за 35 лет появится новая библиотека. Располагаться она будет по адресу Семафорная, 15а.