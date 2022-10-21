Новая библиотека появится в Красноярске впервые за 35 лет

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Отремонтировать старую библиотеку им. А. Фадеева и впервые за 35 лет открыть новый центр семейного чтения им. Р. Рождественского планируют в Красноярске до 2025 года. Проект «Развитие культуры» накануне защитили на заседании постоянной комиссии по соцразвитию в Горсовете, рассказали в администрации города.

Всего на культурное развитие краевой столицы заложили 6 миллионов рублей. Помимо модернизации и строительства библиотек, деньги пойдут на ремонт подъемных механизмов сцены во Дворце культуры «Свердловский» и обновление хореографического зала в Красноярском городском дворце культуры.

Улучшится и звуковое оборудование во Дворце культуры на правом берегу Красноярска, а в Доме кино появится техника для трансляции субтитров и тифлокомментариев, которые помогают воспринимать видео слепым и слабовидящим.

Уже в 2023 году планируется разработка проектно-сметной документации для модернизации здания и площади музея «Мемориал Победы».

Еще часть финансирования пойдет на благоустройство городских территорий и парков.

Проект согласован депутатами и ждет утверждения в администрации города.