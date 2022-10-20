В Красноярском крае выпустили новую Красную книгу растений и животных Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В Красноярском крае выпустили обновленную Красную книгу растений и животных. Это официальный документ, в котором отражены сведения о редких или исчезающих видах растений, животных и других организмов, которые растут и живут на территории нашего региона. Помимо реестра видом с указанием ореола обитания, в книге также есть информация о том, какие меры необходимы для охраны и восстановления видов. А также много фотографий.

Первая Красная книга животных Красноярского края была издана в 2000 году. Первая Красная книга растений и грибов – в 2005 году. А теперь это объединенный справочник, он обновляется раз в 10 лет и, к сожалению, в нем появляются все новые и новые виды.

Нынешний тираж составляет 1100 экземпляров. В Книгу вложены труды известных ученых и экологов края. В двух томах, в первом описаны 152 редких видах животных, во втором 647 вида растений и грибов. Для наглядности есть карты с территориями обитаниями.

Приобрести такое издание едва ли получится, но посмотреть его в электронном виде можно сайте министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края