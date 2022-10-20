В Красноярске умерла 7-месячная девочка, отравившаяся неизвестным веществом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в медицинском учреждении скончалась 7-месячная девочка, предположительно после отравления неизвестным веществом. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевой прокуратуры. Предварительно известно, что малышка – единственный ребенок в семье, ее матери 28 лет, отцу 24. Семья живет в селе Карабула Богучанского района.

11 октября девочке стало плохо, появились симптомы отравления – тошнота, рвота, слабость и высокая температура. Мама обратилась в районную больницу, из приемного покоя ребенка прямиком направили в реанимацию. Но состояние ухудшалось и 13 октября маленькую пациентку доставили в Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства в состоянии комы. К сожалению, несмотря на усилия медиков, девочка скончалась 18 октября.

Чтобы понять причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности».