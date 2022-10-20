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Происшествия20 октября 2022 4:38

На «Красноярских Столбах» сняли со скалы двух туристок

Женщины не смогли самостоятельно спуститься
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На «Красноярских Столбах» сняли со скалы двух туристок

На «Красноярских Столбах» сняли со скалы двух туристок

Фото: Мария ЛЕНЦ

В национальном парке «Красноярские Столбы» посетители снова попали в неприятности. На этот раз две женщины-туристки решили взобраться на скалу «Большой беркут». Но не рассчитали возможности – наверх поднялись, а вот спуститься назад на землю для них оказалось проблематичным. Решили не рисковать и позвонили на телефон экстренной службы 112.

Спасатели сделали все в лучшем виде: примчались, помогли туристкам спуститься, доставили их до восточного входа в национальный парк и пожелали хорошего дня. Взамен женщины поблагодарили ребят за помощь.

Добавим, что происходят подобные ЧП регулярно: недели не бывает спокойной, чтобы кто-то куда-то не забрался, не заблудился или не поранился. Администрация национального парка предупреждает посетителей быть осторожными: с тропы не сходить и скалы без должной подготовки и экипировки не штурмовать.