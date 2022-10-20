На «Красноярских Столбах» сняли со скалы двух туристок Фото: Мария ЛЕНЦ

В национальном парке «Красноярские Столбы» посетители снова попали в неприятности. На этот раз две женщины-туристки решили взобраться на скалу «Большой беркут». Но не рассчитали возможности – наверх поднялись, а вот спуститься назад на землю для них оказалось проблематичным. Решили не рисковать и позвонили на телефон экстренной службы 112.

Спасатели сделали все в лучшем виде: примчались, помогли туристкам спуститься, доставили их до восточного входа в национальный парк и пожелали хорошего дня. Взамен женщины поблагодарили ребят за помощь.

Добавим, что происходят подобные ЧП регулярно: недели не бывает спокойной, чтобы кто-то куда-то не забрался, не заблудился или не поранился. Администрация национального парка предупреждает посетителей быть осторожными: с тропы не сходить и скалы без должной подготовки и экипировки не штурмовать.