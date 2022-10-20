В Красноярске идет благоустройство озеро-парка в Октябрьском районе. Фото: пресс-служба Октябрьского района

В Октябрьском районе завершился второй этап благоустройства нового общественного пространства. Речь идет о парке возле озера, который получил соответствующее название – «Октябрьский». Напомним, что много лет место там было унылое – предприниматели оформляли в аренду пляж, но ничего толком не делали, а отдыхающие горожане жаловались: с них брали деньги за вход, а элементарный комфорт не предоставляли. В начале 2021 года территория перешла в управление «Красгорпарка».

Что же сделано за два этапа благоустройства: проложены экотропы через лес, появились детские площадки, уличная мебель, освещение. Для обеспечения безопасности установили 20 камер наблюдения. Рядом с парком отсыпали парковку на 300 машиномест. Есть площадка для выгула домашних животных. В лесной зоне установили «Домик Хоббита» и другие арт-объекты, малышам понравится.

На этом дело не завершилось, благоустройство продолжится на следующий год.