В Красноярском крае у любителя пьяной езды конфисковали автомобиль в пользу государства Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый случай в регионе, когда в пользу государства конфискован автомобиль, принадлежащий злостному любителю пьяной езды (соответствующая поправка в законодательство вступила в силу еще летом этого года). «Не повезло» 26-летнему жителю Уярского района.

В июле этого года наряд дорожно-патрульной службы на улицах Уяра остановил автомобиль ВАЗ-2114. Сначала была погоня по вечерним улицам, затем молодой человек бросил машину и попытался сбежать. Дорожные полицейские его поймали и вежливо попросили сесть в салон служебного авто, где сделали алкотест, подтвердивший состояние его опьянения.

Затем пробили фамилию по базе и выяснилось, что он уже был оштрафован за то, что сел за руль пьяным. Попался второй раз – это уже уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». На сей раз наказание составило 360 часов обязательных работ, после чего 26-летний мужчина не сможет работать водителем 2,5 года. С машиной пришлось попрощаться навсегда.