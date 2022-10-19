Под Красноярском ищут родителей «безымянного» мальчика Фото: Мария ЛЕНЦ

Под Красноярском возле станции Пугачево 19 октября был найден маленький мальчик, который не может назвать свои данные. Волонтеры разыскивают родителей или людей, обладающих информацией.

Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Как «КП-Красноярск» рассказала руководитель «Поиска пропавших детей - Красноярск» Оксана Василишина, ребенок в одиночестве шел по дороге, когда его увидели прохожие. Он не смог назвать ни свое имя, ни своих родителей. Возраст ребенка, по мнению волонтеров, около 4-5 лет.

Если у вас есть информация о местонахождении родителей мальчика, его данные или контакты родных, позвоните по телефону волонтеров: 8-950-996-60-66.