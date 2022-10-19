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Происшествия19 октября 2022 7:36

На севере Красноярского края браконьер выловил рыбы на полмиллиона рублей

Всего полицейские насчитали 192 тушки белых пород
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Замороженные тушки муксуна, сига, чира и пеляди – всего 192 экземпляра – нашли сотрудники полиции на припаркованном судоходном плавучем кране во время патрулирования реки Енисей. Общий ущерб от незаконного улова составил 580 тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Холодильник с выловленной рыбой белых пород, как выяснили полицейские, принадлежал старшему механику. По его словам, все тушки предназначались для личного употребления.

На мужчину 1962 года рождения завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с причинением особо крупного ущерба». Максимально рыбаку грозит лишение свободы на срок до 2 лет.