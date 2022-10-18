В Красноярском крае 22-летнего учителя подозревают в краже ноутбука из школы

Фото: МВД

В Иланском районе в отношении 22-летнего учителя заведено уголовное дело – педагога подозревают в краже ноутбука из школы. Как рассказали в МВД, в полицию с заявлением обратился директор школы.

Руководитель учреждения рассказал, что из одного кабинета пропал ноутбук. Было решено просмотреть камеры наблюдения, оперативники заметили одного из учителей, выходящего из здания с пакетом в руках. Его личность была тут же установлена - им оказался педагог дополнительного образования. Он пояснил, что взял технику для личного пользования. Ущерб школе составил 30 000 рублей.

Похищенное было возвращено школе.