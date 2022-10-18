Мэрия Красноярска рассказала о формате празднования предстоящего Нового года

Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Красноярска рассказала о предстоящем формате празднования Нового 2023 года. Как сообщили представили мэрии, формат работы всех развлекательных площадок будет скорректирован с учетом нынешней социальной обстановки.

Вопрос о проведении мероприятий еще решается, но уже известно, что будут установлены городские ёлки и ледовые городки.

Новогодние деревья традиционно будут располагаться на острове Татышев, в сквере имени Чернышевского, парке имени Гагарина, скверах Серебряный, «Каменный городок» и Энтузиастов, на площади имени Свердлова и перед ДК 1 Мая.