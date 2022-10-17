В Красноярске появились три новейших троллейбуса «Адмирал»

В Красноярске появились три новейших троллейбусов «Адмирал». Фото: пресс-служба правительства края

В Красноярск прибыли еще три новых троллейбусов в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Это машины «Адмирал 6281», совершенно новые, их доставили в депо «Горэлектротранса». Через три дня прибудут еще столько же. А всего троллейбусов такой модели будет 12, общая стоимость – 443 миллионы рублей. Таким образом в городе будут окончательно заменены старые «ЗиУ», которые редко, но все еще можно встретить на улицах города.

Завод изготовитель находится в городе Энгельсе Саратовской области. До Красноярска более 3,6 тысяч километров, сюда троллейбусы прибыли на специальной грузовой технике. Как и предыдущие машины, они способны проделать на автономном ходу до 20 километров. Это позволяет, например, совершать поездки от ЖД вокзала на правый берег.

Что еще можно добавить: в новых салонах 34 сидячих места, всего рассчитан на 85 пассажиров. Низкий пол, центральная площадка удобна для колясок, система видеонаблюдения в салоне, зарядки для телефонов, система навигации ГЛОНАСС. До конца года троллейбусы выйдут на линии.

Остается добавить, что за последние два года по федеральному проекту «Чистый воздух» для Красноярска уже закуплены 50 троллейбусов и 25 трамваев на сумму свыше 2,4 миллиарда рублей.