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Общество17 октября 2022 8:51

В Красноярске Диана Арбенина спела на сцене со своей поклонницей

Оказалось, что у девушки с песней связана личная история
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске Диана Арбенина спела на сцене со своей поклонницей

В Красноярске Диана Арбенина спела на сцене со своей поклонницей

Фото: Майя ЕРШОВА

В Красноярске накануне, 16 октября, прошел концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Для этого организаторы выбрали «Арену. Север». И во время исполнения песни под названием «Я без тебя сирота» лидер группы заметила одну из поклонниц, напевающую ей. Артистка предложила: не хочет ли та подняться в ней и спеть вместе. Та поначалу отказалась, но певица была настойчива:

- Выходите, спойте. А почему нет? Вы знаете, где вступать? А слова знаете? Так и все… Слушайте, мы же не каждый день приезжаем с концертом, верно?

После такого приглашения зал поддержал Диану Арбенину аплодисментами, так что у поклонницы не осталось аргументов для отказа. Она представилась: зовут Катя. И с этой песней у нее связаны личные воспоминания.