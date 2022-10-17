В Красноярске Диана Арбенина спела на сцене со своей поклонницей Фото: Майя ЕРШОВА

В Красноярске накануне, 16 октября, прошел концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Для этого организаторы выбрали «Арену. Север». И во время исполнения песни под названием «Я без тебя сирота» лидер группы заметила одну из поклонниц, напевающую ей. Артистка предложила: не хочет ли та подняться в ней и спеть вместе. Та поначалу отказалась, но певица была настойчива:

- Выходите, спойте. А почему нет? Вы знаете, где вступать? А слова знаете? Так и все… Слушайте, мы же не каждый день приезжаем с концертом, верно?

После такого приглашения зал поддержал Диану Арбенину аплодисментами, так что у поклонницы не осталось аргументов для отказа. Она представилась: зовут Катя. И с этой песней у нее связаны личные воспоминания.