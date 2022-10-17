В Красноярске задержали курьера, укравшего у пожилых людей 3,2 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полиция задержала молодого человека по подозрению в мошенничестве. Он работал курьером у телефонных аферистов и был посредников при пересылке им денег от потерпевших. Схема простая: пожилым людям (а потерпевшие в основном горожане в возрасте) поступал звонок якобы от сына, дочки, внучки, внука – по обстоятельствам. И тот сообщал, что совершил ДТП и нужны деньги, чтобы избежать тюрьмы. И только отдав деньги в руки курьеру-аферисту, потерпевшие догадывались, что надо позвонить родным.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, с 16 сентября по 10 октября на территории города зарегистрировано 13 таких случаев. Сумма ущерба составила более 3,2 миллиона рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и вышли на 20-летнего местного жителя. Он рассказал, что работу нашел в интернете. Знал ли он, что обманывает людей? Наверняка знал. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество».