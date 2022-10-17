В Красноярске житель Солнечного ограбил спящую соседку Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель микрорайона Солнечного ограбил свою соседку и унес у нее ценные вещи. Обстоятельства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города. Расследование этого уголовного дела уже завершено, так что приводим подробности. Дело было в июле. Женщина сообщила в полицию, что у нее пропала сумка с документами и деньгами, а также золотые украшения. Свой ущерб она оценила в 100 тысяч рублей. Кстати, в тот же вечер в ее квартиру постучался незнакомец и протянул ей пропавшую сумку со словами, что нашел их во дворе. Часть документов была в сумке. Полицейские проверили мужчину, но он действительно непричастен к преступлению.

В поисках преступника сыщика вышли на след соседа. Как выяснилось, 35-летний гражданин хотел попросить закурить, постучал к соседке – дверь и открылась. Вошел и увидел: хозяйка спит, на виду стоит сумка, лежат золотые украшения. Он все прихватил и выбежал вон. По пути вынул из сумки деньги и карточки, а саму сумку выкинул за ненадобностью. Деньги потратил на стандартный набор «джентльмена» - алкоголь, табак, продукты питания. И на аттракционы. При обыске у него нашли всего 1 тысячу рублей и банковские карты, их вернули владелице.