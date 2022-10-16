Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 октября 2022 8:13

Красноярские полицейские рассказали, что правое пассажирское место на заднем ряду автомобиля самое безопасное для детей

Это подтверждают результаты многочисленных краш-тестов
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские инспекторы ГИБДД рассказали, что самым безопасным для детей местом в автомобиле является правое пассажирское сидение в заднем ряду. Как сообщают в госавтоинспекции, это подтверждается множественными краш-тестами.

Стражи правопорядка провели в своих социальных сетях опрос среди красноярцев и узнали, что именно на этом сидении большинство жителей города устанавливают детское кресло. Что по сути является правильным выбором - так как обычно самые серьезные аварии происходят по причине обгона и выезда на «встречку». В этих ДТП удар приходится на водительскую сторону.

Отметим, что несмотря на удачный выбор безопасного расположения, все-же ключевыми факторами является правильная установка кресла, пристегнутые ремни и подбор детского удерживающего устройство по параметрам роста и веса.