10 автомобилей столкнулись на дороге Красноярск - Железногорск Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

С массового ДТП начался день в Березовском районе Красноярского края. На дороге из краевого центра в сторону Железногорска столкнулись 10 автомобилей. один из участников аварии был госпитализирован. Об этом сообщили в местной полиции.

Произошло все утром на 6 километре автодороги «Красноярск - Железногорск». Причинами могли стать несоблюдение дистанции и сильный туман.

— Первоначально столкнулись «Шевроле Круз» и «Тойота Корола». Позже с данными автомобилями допустили столкновение водители автомобилей «Шевроле Нива» и «Тойота Авенсис». Водитель грузового автомобиля «МАН», двигающегося в попутном направлении, пытаясь избежать столкновения с участниками произошедших ДТП, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Тойота Корола» с последующим съездом в кювет. Кроме этого, грузовым автомобилем были задеты: «Ивеко», «Мазда», Хонда» и «Тойота», — рассказали подробности в полиции.

К счастью, почти все участники массового ДТП уцелели. Госпитализация потребовалась только 45-летнему водителю «Тойоты».