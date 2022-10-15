Три автобусных маршрута перестанут работать в прежнем режиме с 17 октября в Красноярске Фото: ИВАНОВА Диана

С понедельника, 17 октября, в Красноярске перестанут ездить до начала нового дачного сезона автобусные маршруты № 18С, 40А и 40С. Потребности в них сейчас в будни нет: садоводы собрали урожай и законсервировали свои участки до весны. Об изменениях сообщили в администрации города.

С понедельника до приусадебных участков в районе полигона и СНТ «Сады» можно будет добраться на 18-м и 40-м автобусах только по выходным и только до 31 числа.

№40

Отправление от Предмостной площади: 8:40, 10:04, 12:00, 14:20, 15:44

Отправление от остановки «Полигон»: 9:22, 10:46, 12:42, 15:02, 16:26.

№18

Отправление от Предмостной площади: 8:30, 10:10, 12:30, 14:10, 16:30.

Отправление от остановки «Сады»: 9:20, 11:00, 13:20, 15:00, 17:20.

С 1 ноября по выходным маршрут №18 будет работать так:

Отправление от Предмостной площади: 9:00, 10:40, 13:00, 15:15.

Отправление от остановки «Сады»: 9:50, 11:30, 13:50, 16:05.