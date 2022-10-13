В Туве раскрыли группу, которая поставляла наркотики в Красноярск

Фото: Мария ЛЕНЦ

Полиция Тувы раскрыла группу, которая планировала сбыть партию наркотиков в Красноярском крае. Изначально полицейские задержали двух тувинцев, а через них вышли на жителя Красноярского края, который и должен был распространять вещества.

Как рассказали в МВД, 41-летний мужчина и 36-летняя женщина повезли партию гашиша на своей «Приоре». По дороге их с поличным задержали правоохранители. Тувинцы сдали подельника, и вслед за ними был задержан 33-летний житель Красноярского края.

В полиции уверены, что органам удалось пресечь межрегиональный канал поставки гашиша. Всем участникам схемы грозит длительный срок по «наркотической» 228-й статье. К слову, самое суровое наказание, скорее всего, ждет мужчину из Тувы – он ранее уже был судим за сбыт наркотиков.