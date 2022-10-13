Красноярский губернатор Александр Усс поручил ускорить дорожный ремонт в городе

Фото: Александр Черных

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил с инспекцией завершающуюся стройку новой дорожной развязки на Николаевском проспекте. Как сообщает пресс-служба правительства региона, глава краевой столицы Владислав Логинов доложил руководителю субъекта о готовности автомобильных дорог в Октябрьском районе.

Так дороги по улицам Байкитской и Волочаевской готовы на 80%. Они свяжут Студенческий городок с Николаевским проспектом, центром и правым берегом. Уже готово асфальтовое покрытие, сейчас завершается монтаж освещение, устанавливаются знаки.

Губернатор поручил главе города взять сроки выполнения работ, а также их качество на особый контроль. По его словам, дорожную обстановку в Красноярске серьезно усугубляет длительный ремонт Маерчака, Красной Армии и Обороны, а также на мостах через Качу. Руководитель региона отмечает, что сейчас необходимо направить все силы на скорейший запуск движения по этим улицам.

Александр Усс также заявил, что необходимо уделять особое внимание вопросам благоустройства вокруг объектов дорожной инфраструктуры. Возле Николаевского проспекта выполнена часть работ по озеленению – высажены крупномерные ели и березы. В планах – высадить девятиметровые деревья, что в новинку для города. Если опыт будет успешным, то практика высадки таких крупномеров будет продолжена.

Также главе края сообщили о реализации проекта по художественной подсветке фасадов жилых домов. Отметим, что по инициативе Александра Усса на стены домов, расположенных рядом с оживленными магистралями, предполагается проецировать узнаваемые виды Красноярска и картины известных красноярских художников.

Сейчас специалисты проводят тестовые испытания мэппинг-подсветки: на фасадах домов № 29, 33, 35, по улице Киренского горожане смогут увидеть портрет художника Василия Сурикова и его картину «Взятие снежного городка», на доме №121 по ул. Красной Армии – портрет художника Андрея Поздеева. В перспективе такие же проекции появятся на домах по улице Матросова, где будут транслировать виды национального парка «Красноярские Столбы».

Кроме того, на 23 домах вдоль Николаевского проспекта и улицы Копылова смонтирована архитектурно-художественная подсветка.