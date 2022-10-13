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Общество13 октября 2022 6:01

Заместитель главы Назаровского района по сельскому хозяйству Юрий Алеевский покинул свой пост

Чиновник написал заявление на увольнение по собственному желанию
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Заместитель главы Назаровского района по сельскому хозяйству и земельным отношениям Юрий Алеевский покинул свой пост. Как сообщили в администрации, 12 октября был его последний день.

Известно, что Алеевский написал заявление по собственному желанию. В должности он пробыл полтора года, ранее возглавлял отдел градостроительства и имущественных отношений администрации района.

Сейчас администрация ищет кандидатов на должность замглавы – специалисты готовы рассмотреть резюме. Временно нести ответственность за направления сельского хозяйства и земельных отношений будут начальники профильных отделов.