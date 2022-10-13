Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 14 октября на месторождении «Торгашинское» прогремят взрывы. Как рассказали в Главном управлении по ГО, ЧС и ПБ, работы проведут с 13 до 16 часов.

Радиус опасной зоны - 550 метров.

Во время проведения работ, в зоне действия взрывов, будут подано несколько особых звуковых сигналов. Их значение:

Значение и порядок звуковых сигналов в зоне проведения работ:

первый сигнал «предупредительный» – один продолжительный сигнал сиреной – подается при вводе опасной зоны;

второй сигнал «боевой» – два продолжительных сигнала сиреной – перед взрывом;

третий сигнал «отбой» – три коротких сигнала сиреной – после окончания проведения взрывных работ.