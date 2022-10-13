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Общество13 октября 2022 2:51

В Красноярске очистили арт-объект «Домра», испорченный неизвестными вандалами

Постамент скульптуры из стекла разрисовали граффити
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске привели в порядок постамент арт-объекта «Домра», испорченный неизвестными вандалами. Кто-то из жителей города посчитал, что прозрачная скульптура недостаточно интересна и добавил к ней ярко-розовую надпись граффити.

Специалисты смогли очистить постамент специальной химией, хотя изначально предполагалось, что придется его заменять.

Напомним, что за последний месяц это далеко не первый акт вандализма. На прошлой неделе неизвестные разрисовали краской из баллончика купол исторического здания на Мира.