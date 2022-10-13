В Красноярском крае ликвидировали свалки на 1,5 гектарах территорий

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В Красноярском крае продолжается активная борьба с незаконными свалками. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году было выявлено 54 свалки на территориях Лесосибирска, Канска, Минусинска, а также в Минусинском и Ачинском районах. Из них удалось ликвидировать 16, работа с оставшимися продолжится в следующем году.

Всего от мусора очистили 1,5 гектара местности. Выявление свалок проводили специалисты подразделения отдела экологического надзора министерства экологии края вместе с представителями муниципалитетов.

Как рассказал министр экологии Павел Борзых, в основном ликвидировали крупные несанкционированные и расположенные в муниципалитетах свалки. 10 полигонов с отходами уже включены в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.