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Происшествия12 октября 2022 14:47

Тувинский психопат ограбил аптеку в Кызыле

Мужчину поместили на принудительное лечение на время разбирательств
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "ЧП Кызыл"

Фото: "ЧП Кызыл"

В Туве задержали мужчину, который ограбил аптеку средь бела дня. Полицейские оперативно разыскали мужчину и выяснили, что он состоит на учете у психиатра. На время разбирательств его заперли в психбольнице.

Грабеж 41-летний мужчина совершил в сентябре: он схватил с прилавка аптеки деньги, которые положила женщина, покупавшая лекарства. Несмотря на сопротивление, ему удалось схватить две тысячные купюры и сбежать с ними.

Полицейские выяснили, что мужчина хоть и душевнобольной, но ранее не был судим. Сейчас он проходит лечение, ущерб женщине возместили родственники горе-грабителя. Процессуальное решение по уголовному делу будет принято по результатам психиатрической экспертизы.