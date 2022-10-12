Тувинский психопат ограбил аптеку в Кызыле

Фото: "ЧП Кызыл"

В Туве задержали мужчину, который ограбил аптеку средь бела дня. Полицейские оперативно разыскали мужчину и выяснили, что он состоит на учете у психиатра. На время разбирательств его заперли в психбольнице.

Грабеж 41-летний мужчина совершил в сентябре: он схватил с прилавка аптеки деньги, которые положила женщина, покупавшая лекарства. Несмотря на сопротивление, ему удалось схватить две тысячные купюры и сбежать с ними.

Полицейские выяснили, что мужчина хоть и душевнобольной, но ранее не был судим. Сейчас он проходит лечение, ущерб женщине возместили родственники горе-грабителя. Процессуальное решение по уголовному делу будет принято по результатам психиатрической экспертизы.