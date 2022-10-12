Красноярец объехал пробку по встречке и нарвался на серьезный штраф

Фото: ГИБДД Красноярского края

В Красноярске оштрафовали водителя, который решил объехать пробку по встречке. Мужчина решил объехать затор на перекрестке Алексеева-Шахтеров. Однако лихач попался на глаза сотрудникам полиции.

Когда красноярца остановили, выяснилось, что 29-летний житель никогда не имел водительского удостоверения, а у его автомобиля, предсказуемо, отсутствует регистрация. Сам же нарушитель пытался оправдаться, что был вынужден сесть за руль без прав и выехать на «встречку», потому что ну очень спешил по важным делам.

Сотрудники ГИБДД составили два протокола за езду без прав, один за движение по встречной полосе и еще один за управление незарегистрированным автомобилем. В итоге дерзкий маневр красноярца обошелся ему в 35,5 тысяч рублей.