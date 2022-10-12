Житель Железногорска рассчитался в магазине фальшивыми купюрами Фото: Мария ЛЕНЦ

В конце 2020 года житель Железногорска приобрел в интернете 10 фальшивых банкнот номиналом по 5 тысяч рублей. Сразу скажем, это не билеты «банка приколов», которые можно купить в газетных киосках по сто рублей за пачку. Получил и тут же отправился их тратить. Одной расплатился в магазине в родном городе, другой в соседнем Сосновоборске. Продавцы поначалу не распознали фальшивку, а потом забили тревогу и сообщили в полицию.

Когда подозреваемого вычислили, оказалось, что он уже был судим за аналогичное преступление. При этом ему всего 22 года. Он рассказал, где покупал фальшивые деньги, сколько заплатил за них (по тысяче настоящих рублей за одну фальшивую пятитысячную). Потому что хотел улучшить свое материальное положение. Работать, видимо, не его стезя. Расследование уголовного дела за сбыт поддельных денег на сегодняшний день завершено.