В Хакасии невеста вышла замуж в 84 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Департамент ЗАГС Хакасии подвел итоги работы своих подразделений в сентябре. Есть интересные цифры и показатели. Например, в этом месяце сочетались браком 776 пар. Причем самой юной невесте было всего 17 лет, а жениху – 18. Что касается верхней возрастной планки… как сказал поэт, любви все возрасты покорны: вальс Мендельсона сыграл для 84 летней невесты и 79 летнего жениха (насчет того, пара они друг другу или у них свои половинки, ничего не знаем).

Уж простите, но где регистрируют свадьбы, там же и разводят. За месяц официально расстались 255 пар.

Теперь о малышах. В сентябре родились 433 малыша (это на 18 меньше, чего годом ранее). Мальчиков 236, девочек 207. Самой юной мамой стала 16-летняя жительница Хакасии, самой возрастной – 46-летняя. Самому молодому отцу исполнилось 17 лет, а самому старшему – 57 лет.