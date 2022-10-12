В Красноярске продолжают косить траву. Фото: администрация города

Несмотря на то, что уже глубокая осень, в Красноярске продолжают косить траву. Горожан удивляют рабочие с жужжащими триммерами. Однако в департаменте горхозяйства говорят: на это есть причины, основная из которых – профилактика пожаров. Они часто возникают из-за пала сухой травы, не убранной осенью. Косить будут до самого снега. Ежедневно привлекаются от 80 до 100 человек. Траву убирают не только ручными мотокосами и триммерами, но и с помощью газонокосилок.

С начала года только вдоль дорог в городе выкосили 28,5 миллионов квадратных метров газонов. А всего охвачено 3 271 580 га городской территории. В числе этих участков и самые проблемные, где пожары возникали в предыдущие годы. Среди них – Караульная и Лысая горы, большой участок возле деревни Песчанка. Осенью часть этих территорий будет обработана косарями повторно. В планах на осень провести покосы на площади 1 074 637 га.