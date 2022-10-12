В Красноярске снесут незаконный похоронный зал. Фото: телеграм-канал Ильи Зайцева

В Красноярске на правобережье снесут незаконно функционировавший зал ритуальных услуг. Сначала такое решение вынес суд Свердловского района. Владелец фирмы, как это и следовало ожидать, стал оспаривать и подал апелляцию в краевой суд. Но результат не изменился. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Засобрания Илья Зайцев.

Суть проблемы: двухэтажное здание было возведено незаконно, без разрешения. Иск в суд направил департамент городского строительства. Выяснилось, что владелица участка земли сдала его в аренду. Арендатор за свой счет возвел там здание и передал КРОО «Помощь» под ритуальный зал.

По словам Ильи Зайцева, руководитель «Помощи» обвиняется в даче взятки в значительном размере сотруднику полиции, как плату за данные об умерших (как раз те самые случаи, когда похоронный агент появляется на пороге раньше всех). В суде он настаивал, что здание временное. Но эксперты представили свои доводы. Так что в течение двух недель собственница земли должна снести объект.