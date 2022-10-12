В магазинах Красноярска появились новогодние украшения Фото: Мария ЛЕНЦ

Магазины Красноярска вновь готовятся к новогодним праздникам. Осталось ведь всего два месяца. Не успеешь оглянуться – вот уже и главное торжество года, а вместе с праздником хлопоты, затраты. Так что многие такие вещи, как мишура и елочные игрушки, приобретают заранее. Красноярцы заметили, что елочный ассортимент уже появился в двух магазинах – Fix Price (в ТЦ «Квант») и «Эльсити» на Диктатуры Пролетариата. Продавцы уже начали раскладывать новогодний товар.

В пресс-службе торговой сети «Командор» рассказали Gornovosti, что их магазины начнут продавать новогодний ассортимент только в ноябре. То есть в конце октября начнутся поставки, пару недель на получение и другие оргмоменты. И уже с 15 ноября можно будет приобрести праздничные товары во всех магазинах.

В другой сети магазинов «Красном Яре» новогодние игрушки появятся в последнюю неделю октября – первую неделю ноября.