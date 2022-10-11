Жительница Красноярска едва не переехала ребенка на красный и сбежала с места аварии

Фото: "ЧП Красноярск"

В Красноярске 41-летняя женщина на «Субару» сбила ребенка на Краснодарской. Инцидент произошел утром понедельника: иномарка наехала на 13-летнего подростка, который переходил дорогу по «зебре» с другом. Для женщины в этот момент горел красный сигнал светофора.

Ребенок серьезно не пострадал, поскольку машина только начала движение и не успела набрать скорость, и сам ушел с дороги. Водительница тоже поехала дальше, что, как оказалось, было ошибкой – мальчик, придя домой, рассказал все родителям, а они обратились в полицию.

– Женщину привлекли к ответственности за оставление водителем места ДТП и за проезд на запрещающий сигнал светофора. Напоминаем !Водитель не должен покидать место ДТП, даже если второй пострадавший участник изначально не жалуется на плохое самочувствие, – отметили в ГИБДД.