В Дивногорске у любителей пьяной езды конфискуют два автомобиля в доход государства. Фото: прокуратура

В Дивногорске прокуратура направила в суд ходатайство с требованием наложить арест на два автомобиля - ВАЗ-2106 и Mitsubishi Galant. Что и было сделано – сейчас техника находится на спецстоянке.

В чем же она провинилась? На самом деле проблема не в машинах, а у их владельцев. Известно, что 29 сентября и 2 октября этого года дорожные полицейские задержали обоих дивногорцев. Они находились за рулем подшофе, но при этом ранее уже были лишены водительских прав. На обоих нарушителей органы дознания полиции завели уголовные дела.

В пресс-службе прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что в случае, если суд вынесет обоим обвинительный приговор владельцам, их автомобили будут конфискованы в доход государства. Отечественную «ласточку» эксперт оценил в 30 тысяч рублей, а иномарку – в 180 тысяч.