В центре Красноярска 12 октября ограничат движение транспорта. Карта предоставлена ГИБДД

В центре Красноярска в среду 12 октября частично ограничат движение транспорта на улице Перенсона на участке от Мира до Карла Маркса. Это связано с траурной церемонией прощания с тремя сотрудниками полиции, погибшими в ходе служебной командировки. Это оперуполномоченный ЦПЭ ГУ МВД России по Красноярскому краю старший лейтенант полиции, 25-летний Илья Фаустов, командир отделения ППСП ОП № 9 МУ МВД России «Красноярское» прапорщик полиции, 35-летний Алексей Муфтахов, старший оперуполномоченный ОУР ОП № 3 МУ МВД России «Красноярское» капитан полиции, 31-летний Андрей Рейн.

Ограничения будут действовать с 6 часов утра до 15 часов. А уже с вечера 11 октября и на всю ночь запретят парковку.

Напомним, что прощание пройдет в Доме офицеров (Красноярск, улица Перенсона, 20) с 10:30 до 12:00 часов. На ней будут присутствовать руководители органов государственной власти и силовых структур края, личный состав краевой и городской полиции, родственники и друзья полицейских.