В ДТП на федеральной трассе «Енисей» погиб водитель грузовика. Фото: ГИБДД Хакасии

На федеральной трассе «Енисей» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков. Предварительная информация такова: утром 11 октября, около 07:45 часов, в районе села Красный Камень (Боградский район Хакасии) на обочине стоял автомобиль Skania. В него сзади на полном ходу влетел Mitsubishi Canter. Судя по фотографии, которую опубликовали с места ДТП сотрудники ГИБДД, удар острым краем кузова пришелся на водительскую кабину «японца».

В результате 33-летний водитель Mitsubishi погиб на месте, а его 29-летнего пассажира увезли в больницу в тяжелом состоянии. Установлено, что грузовичок вез полуфабрикаты из Красноярска в сторону Абакана. В салоне полицейские нашли несколько банок энергетика. Возможно, водитель не спал всю ночь и таким образом в пути боролся со сном. Все это предстоит выяснить.