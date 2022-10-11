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Происшествия11 октября 2022 6:16

В ДТП на федеральной трассе «Енисей» погиб водитель грузовика

Есть подозрения, что он уснул за рулем
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В ДТП на федеральной трассе «Енисей» погиб водитель грузовика. Фото: ГИБДД Хакасии

В ДТП на федеральной трассе «Енисей» погиб водитель грузовика. Фото: ГИБДД Хакасии

На федеральной трассе «Енисей» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков. Предварительная информация такова: утром 11 октября, около 07:45 часов, в районе села Красный Камень (Боградский район Хакасии) на обочине стоял автомобиль Skania. В него сзади на полном ходу влетел Mitsubishi Canter. Судя по фотографии, которую опубликовали с места ДТП сотрудники ГИБДД, удар острым краем кузова пришелся на водительскую кабину «японца».

В результате 33-летний водитель Mitsubishi погиб на месте, а его 29-летнего пассажира увезли в больницу в тяжелом состоянии. Установлено, что грузовичок вез полуфабрикаты из Красноярска в сторону Абакана. В салоне полицейские нашли несколько банок энергетика. Возможно, водитель не спал всю ночь и таким образом в пути боролся со сном. Все это предстоит выяснить.