Бывший пристав из Тувы ответит перед судом за нарушения прав ребенка

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В Туве будут судить бывшего судебного пристава, который злоупотребил полномочиями. Речь идет о 57-летней заместителе начальника Тандинского районного отделения приставов – женщина оказалась на скамье подсудимых из-за желания обманом улучшить свои рабочие показатели.

Как рассказали в СК, пристав вынесла постановление об окончании исполнительного производства о взыскании алиментов с одного из жителей, чье дело она вела. Однако на деле ребенок, которому выплачивались алименты, совершеннолетия еще не достиг и прекращать выплаты не просил.

Казалось бы, мелкий проступок вылился в расследование по уголовной статье о «Злоупотреблении должностными полномочиями». Теперь экс-приставу грозит до 4 лет тюрьмы.