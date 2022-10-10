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Общество10 октября 2022 9:01

В Красноярске вновь открылись магазины «Иль де Ботэ»

Популярный бренд вернулся 10 октября
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске вновь отрылись магазины «Иль де Ботэ»

В Красноярске вновь отрылись магазины «Иль де Ботэ»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноярске 10 октября 2022 года вновь открылись магазины косметики «Иль де Ботэ». Двери для посетителей открылись в 14:00 часов.

В Красноярске работают две точки «Иль де Ботэ» - на Мира, 91 и в ТРЦ «Планета». Они принадлежали американской компании SEPHORA и закрылись на неопределенный срок в марте 2022 года.

Однако сейчас бренд перешел под другое юридическое лицо, что позволило открыться на прежних местах. В «Планете» магазин продолжает работать под вывеской SEPHORA, но вскоре она будет заменена.