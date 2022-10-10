В Красноярске многодетным семьям будут выдавать сертификат на 185 000 рублей

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В Красноярске многодетным семьям будут выдавать сертификат на сумму 185 000 рублей как альтернативу положенному им земельному участку. Как рассказали в прокуратуре, в связи с большой очередью на земельный сертификат – около 15 000 семей – ведомство инициировало принятие нового закона в регионе.

В России федеральное законодательство позволяет применять альтернативные меры для поддержки многодетных семей. У многодетных из Красноярского края раньше не было выбора – все ждали возможность получить земельный участок. После принятия ЗС закона «О социальных выплатах многодетным гражданам на приобретение земельного участка и улучшение жилищных условий», теперь семьи могут решить – ждать в очереди или получить деньги.

Сумма сертификата – 185 000 рублей – будет ежегодно индексироваться. Потратить её можно будет только на улучшение жилищных условий.